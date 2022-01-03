Уголовное дело возбуждено после отравления детей парами хлора в Омске

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту отравления девяти несовершеннолетних в возрасте от 3 до 13 лет, предположительно, парами хлора в спортивно-оздоровительном комплексе в Омске. Об этом в понедельник, 3 января, ведомство сообщило на своем сайте.

Дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».

Накануне семьи с детьми посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Райская лагуна». Позднее родители отметили у ребят ухудшение самочувствия и обратились к медикам. В результате несовершеннолетние были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести.

На месте инцидента работают правоохранители, происходит допрос свидетелей.

При этом в самом спортивно-оздоровительном комплексе комментировать ситуацию отказались, заявив, что в данный момент идет проверка.

В региональном Минздраве заявили, что часть пациентов планируется выписать позднее в этот день, а оставшихся — в течение ближайших двух дней.