Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме под Томском

В результате возгорания в жилом доме в селе Каргасок Томской области пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает на своем сайте Главное управление МЧС России по региону.

«Четыре человека получили отравление продуктами горения: мужчины 1949, 1980 и 1982 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 12 человек, включая трех детей, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание началось в квартире на втором этаже, огнем было охвачено 40 кв. м. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Благовещенске. Возгорание произошло в доме на улице 50 лет Октября. Спустя шесть минут возгорание удалось локализовать, и через 16 минут пожар полностью потушили.