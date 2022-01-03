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Транзит газа из России через Украину в Словакию упал на 30% 2 января

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Транзитные объемы российского газа, поступающего в Словакию через Украину, 2 января вновь снизились. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В частности, транзит топлива по маршруту из Ужгорода на пункт Вельке Капушаны недалеко от границы Украины и Словакии снизился примерно на 30%, с 49,5 млн до 35,5 млн куб. м.

Накануне прокачка газа через данный пограничный пункт сократилась с 84 млн до 49 млн куб. м., то есть на 41,7%. Этот показатель оказался самым низким со 2 ноября 2021 года.

Вместе с тем подобное снижение является последствием отказа «Газпрома» от бронирования мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа.

Российский газовый холдинг не бронировал мощности для транзита газа через Польшу по Ямалу–Европе с 21 по 24 декабря. В результате транзит газа в ФРГ был приостановлен, затем начался обратный реверс. После чего «Газпром» также не забронировал мощности по газопроводу и на 31 декабря 2021 года.

23 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик потому, что его контрагенты и компании, которые покупают голубое топливо по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн 27 декабря подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. По ее словам, безопасность поставок по-прежнему гарантирована.

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