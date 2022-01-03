В ГД попросили проверить цирки и зоопарки на наличие лицензий
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить лицензии для осуществления деятельности у зоопарков, цирков и других учреждений, где содержатся животные. Об этом говорится запросе, который был опубликован в понедельник, 3 января.
«Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов Российской Федерации зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству», — говорится в тексте документа.
Как отметил депутат, Федеральный закон №498, который регламентирует порядок обращения с животными, предусматривает, что до 1 января 2021 года ряд организаций, работа которых связана с содержанием животных, должны были получить специальную лицензию. При этом с 1 января 2022 года без лицензии данные учреждения не могут работать.
Ранее, 21 декабря, в I чтении Госдумой был одобрен законопроект о штрафах, которые будут обязаны оплатить лица, нарушившие законодательство в области обращения с животными. Документ был разработан Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым.
В частности, должностные лица могут быть оштрафованы в случае принятия новых норм на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а юридические лица — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.