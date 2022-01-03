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Биолог Баранова назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова 3 января рассказала в беседе с «Лента.ру» о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови.

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По словам Барановой, кровь людей с разными группами имеет не совсем одинаковый молекулярный состав. Она пояснила, что люди с I и III группами крови менее подвержены инфицированию и немного легче переносят болезнь.

«И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка «придавить» вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть», — пояснила профессор.

Таким образом, люди со II и IV группами крови более подвержены воздействию вируса, добавила она.

Однако, по словам биолога, вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже приблизительно на 10%.

«Например, известно, что вариант «Омикрон» в самолетах распространяется в два раза эффективнее, чем «Дельта». В два! А я вам только что дала преимущество в 10%. Разве эта фора повлияет на то, получите вы «Омикрон» или нет? Почти нет. Поэтому — носите маски!» — заключила Баранова.

6 декабря врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Владимир Подхомутников рассказал, что группа крови может являться причиной плохой переносимости прививок. По словам медика, первая группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки. Часто у ее обладателей в течение первых трех дней после прививки отмечаются повышение температуры, раздражительность, вялость.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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