Пролив Дарданеллы закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана

В районе пролива Дарданеллы в Турции наблюдается густой туман, из-за чего движение для транзитных судов пришлось закрыть. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление службы судового движения 3 января.

Пролив закрыт для движения в обоих направлениях, капитаны судов, заходящих в пролив с севера и юга, предупреждены по рации о ситуации.

Движение будет возобновлено, когда туман рассеется.

В конце ноября порядка 200 судов скопились в Керченском проливе из-за непогоды. Как отмечали в Росморречфлоте, около сотни кораблей ждали своей очереди в Азовском устье и еще столько же — в Черноморском. Наблюдались порывы ветра до 18–20 м/с. Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму.