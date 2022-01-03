Жителей Сахалинской области предупредили о непогоде 4 января

В 13 районах Сахалинской области 4 января ожидаются метель и ветер порывами до 25 м/с. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, предупреждение касается Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Углегорского и Холмского районов, а также Южно-Сахалинска.

«Прогнозируется ночью местами сильный снег, днем умеренный, ветер 12–17, на побережьях 20–25 м/с, метель. Также 4 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется временами снег, ветер 20–25 м/с, метель», — указали в ведомстве со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Необходимые для ликвидации последствий непогоды силы и средства готовы к реагированию. Местным жителям рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости, а туристическим группам — переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

Накануне мощный снегопад, сопровождавшийся сильными порывами ветра, накрыл Пермь, в результате чего была парализована работа местного аэропорта. Авиаузел возобновил прием и отправление самолетов спустя несколько часов.