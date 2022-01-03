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В Красноярске ветеринары спасли черепаху от пневмонии
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В Красноярске ветеринары спасли черепаху от пневмонии

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Красноярские ветеринары вылечили от пневмонии черепаху по кличке Василий.

Как сообщили пользователи одной из городских групп соцсетей со ссылкой на специалистов одной из местных ветклиник, куда привезли пресмыкающееся, состояние Василия было крайне плачевным. Он не мог ходить и даже открывать глаза.

В течение нескольких недель врачи боролись за жизнь черепашки. Для ее лечения был даже применен ингалятор. Отмечается, что теперь она чувствует себя намного лучше и уже лечится дома.

В шутку в соцсетях отметили, что теперь Васе можно «вновь бороться со Шреддером», пишет РЕН ТВ.

Ранее, 22 ноября, кинолог Владимир Голубев рассказал об опасностях для собак в домашних условиях. По его словам, к их числу относятся: комнатные растения, бытовая химия, лекарства и фрукты. Еще одну опасность таят для собак сладости, которые провоцируют панкреатит, пояснил кинолог.

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