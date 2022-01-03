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На Украине помощник экс-депутата насмерть сбил человека

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В городе Ровно на северо-западе Украины помощник экс-депутата в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил человека. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

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«Около 02:45 (03:45 мск) второго января экипаж патрульных на улице Соборной увидел ехавшего навстречу на большой скорости водителя, затем сбившего пешехода. Впрочем, водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший скончался от полученных травм. Патрульные преследовали виновника ДТП и разыскали его на улице Дорошенко. Водитель и его пассажир вели себя агрессивно, на них надели наручники.

В ходе проверки выяснилось, что 24-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что он имеет удостоверение помощника-консультанта депутата на общественных началах. Речь идет об областном депутате предыдущего созыва.

Виновник ДТП задержан, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

4 декабря прошлого года в подмосковном Дзержинске пьяный водитель стал виновником ДТП с участием автобуса. На улице Спортивная легковой автомобиль Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель Kia находился в состоянии алкогольного опьянения.

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