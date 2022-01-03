Пользователи Twitter составили список жалоб под новогодним постом президента США Байдена

Поздравление президента США Джо Байдена в Twitter вызвало шквал жалоб пользователей соцсети.

In 2022, we’re going to keep building a better America. Happy New Year! pic.twitter.com/RWAayKDwJH — Joe Biden (@JoeBiden) January 1, 2022

На опубликованном фото глава государства вместе со своей женой Джилл наблюдают за праздничным салютом. В сопроводительной надписи американский лидер пожелал соотечественникам счастливого Нового года и написал, что продолжит «делать Америку лучше в новом году».

Однако не все пользователи положительно отреагировали на обещание президента. Люди стали оставлять под публикацией свои жалобы и предложения.

Некоторые подписчики призвали Байдена погасить часть кредитов, которые были предоставлены студентам на обучение.

«Как минимум половина выпускников не может устроиться на работу по специальности», — отметила пользователь под ником GShortellJr.

Другой читатель президентского аккаунта JesusDeSade рассказал, что у него большая студенческая задолженность, отражающаяся на его кредитной истории. Это не дает ему возможности купить дом.

«Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?» — задался он вопросом.

Другие читатели возмутились политикой главы Белого дома по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я только что заплатил $150 за тесты на COVID-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые я проехал, чтобы их найти», — заключил JOY.

Кроме того, не остались равнодушными пользователи и к ситуации с ценами в США.

«Стоимость продуктов питания выросла на 6%, на энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%. Продолжай в том же духе», — заметил с сарказмом Dave Dubusky.

Некоторые пользователи Сети с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии Байдена кадром ядерного взрыва.

Ранее, в июне 2021 года, стало известно, что в США потребительские цены в мае выросли на 5% в годовом выражении, став рекордными с августа 2008 года. В месячном исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а базовый — на 0,7%. При этом цены на продукты питания поднялись на 2,2% за последние 12 месяцев.