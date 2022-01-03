Прямой эфир
Интернет
Операторы в США отказались отсрочить развертывание сетей 5G
Мир
«Зеленые» в ФРГ не исключили ввод антироссийских санкций из-за Украины
Мир
Британским войскам приказали имитировать активность
Мир
Байден и Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии 6 января
Мир
Тест министра обороны США на COVID дал положительный результат
Мир
Полиция задержала 30 участников антиковидной акции в Амстердаме
Мир
В США указали на накопление зерновых культур КНР
Мир
Зеленский обсудил с Байденом действия по сохранению мира в Европе
Общество
В Красноярске ветеринары спасли черепаху от пневмонии
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде предупредило россиян о задержках рейсов

Пользователи Twitter составили список жалоб под новогодним постом президента США Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поздравление президента США Джо Байдена в Twitter вызвало шквал жалоб пользователей соцсети.

На опубликованном фото глава государства вместе со своей женой Джилл наблюдают за праздничным салютом. В сопроводительной надписи американский лидер пожелал соотечественникам счастливого Нового года и написал, что продолжит «делать Америку лучше в новом году».

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Однако не все пользователи положительно отреагировали на обещание президента. Люди стали оставлять под публикацией свои жалобы и предложения.

Некоторые подписчики призвали Байдена погасить часть кредитов, которые были предоставлены студентам на обучение.

«Как минимум половина выпускников не может устроиться на работу по специальности», — отметила пользователь под ником GShortellJr.

Другой читатель президентского аккаунта JesusDeSade рассказал, что у него большая студенческая задолженность, отражающаяся на его кредитной истории. Это не дает ему возможности купить дом.

«Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?» — задался он вопросом.

Другие читатели возмутились политикой главы Белого дома по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я только что заплатил $150 за тесты на COVID-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые я проехал, чтобы их найти», — заключил JOY.

Кроме того, не остались равнодушными пользователи и к ситуации с ценами в США.

«Стоимость продуктов питания выросла на 6%, на энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%. Продолжай в том же духе», — заметил с сарказмом Dave Dubusky.

Некоторые пользователи Сети с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии Байдена кадром ядерного взрыва.

Ранее, в июне 2021 года, стало известно, что в США потребительские цены в мае выросли на 5% в годовом выражении, став рекордными с августа 2008 года. В месячном исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а базовый — на 0,7%. При этом цены на продукты питания поднялись на 2,2% за последние 12 месяцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021