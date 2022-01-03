Финансист рассказала об увеличении пенсий в 2022 году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в понедельник, 3 января, разъяснила, каким категориям населения в 2022 году стоит ожидать повышения пенсий.

В беседе с агентством «Прайм», эксперт напомнила, что с 1 января индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составит 5,9%. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей. Как уточнила специалист, рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан.

Помимо этого, с 1 апреля текущего года социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, в результате чего размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей.

Кроме того, финансист уточнила, что работающих пенсионеров ожидает пересчет пенсии летом.

«Так, с учетом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 руб. (три индивидуальных пенсионных коэффициента) в зависимости от размера получаемой зарплаты», — подчеркнула она.

Эксперт констатировала, что предложения президента России Владимира Путина по увеличению МРОТ на 8,6% с начала года привели к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах.

Накануне Финогенова рассказала, что можно сделать для того, чтобы увеличить размер пенсионных выплат. По ее словам, для этого необходимо выйти на пенсию позже или монетизировать льготы. При этом в настоящее время эти выгоды «во многом сводятся на нет» из-за инфляции, отметила финансист.