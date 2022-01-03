Депутат рады рассказал о массовом просмотре поздравления Путина на Новый год

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина вызвало интерес и даже вдохновило многих украинцев. Об этом 1 января написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«С Новым Годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения! (в 2022 году Путину исполнится 70 лет. — Ред.). Его поздравления уверен, посмотрели все!» — написал парламентарий.

В комментариях его подписчики подтвердили, что тоже смотрели поздравление российского лидера, так как кого-то оно вдохновляет, а кому-то очень не хочется смотреть на президента Украины.

«Новогодняя речь Владимира Владимировича вдохновляет», — написал пользователь с ником Prosecutor.

«С Новым годом! Поздравление В.В. конечно смотрели, а В.А. никакого желания не было смотреть», — ответила Татьяна.

«Однозначно! Семьей смотрели и слушали поздравления Владимира Владимировича. С новым годом Дорогие товарищи!» — добавил Alexander King.

«Встречали по Москве. Слушали Путина», — написал Tor.

«Посмотрел Путина и лег спать. Зеленского противно уже смотреть», — признался Sanja Sanja.

«Владимир Владимирович поздравил с Новым годом всех нормальных людей, в том числе нормальных граждан Украины. Каждый адекватный украинец принял слова Путина на свой счет. Ну а тот, кому на Украине не нравится Путин и его поздравления, может отправляться вслед за Кличко и Зеленским в 2222-й год. Скатертью дорожка! Я думаю, что люди в далеком будущем будут очень удивлены и не рады бандеровским нацистским пришельцам из прошлого!» — отметил в комментарии Александр Романов.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к согражданам в канун Нового года стало самым длительным и самым противоречивым, судя по числу неоднозначных комментариев к нему в сети. Ряд комментаторов раскритиковали президента за далекие от истины реалии.

Президент Зеленский в новогоднем обращении к согражданам назвал главной целью в наступающем году окончание войны на востоке страны. Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку.