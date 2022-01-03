Более 900 британским военным был дан приказ имитировать активность во время визита начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина, сообщила британская Mirror 1 января.

«Источник сообщил Sunday Mirror, что высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвующие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сворачиваются к Рождеству. В приказе говорилось, что адмирал Радакин посетит ангар с тяжелым вооружением, включая гусеничную артиллерийскую пушку AS90 и легкий танк Stormer», — пишет издание.

Военным было приказано изображать тщательную проверку транспортных средств, когда 20 декабря адмирал Радакин будет осматривать технику. Источник добавил, что служащим было велено подбегать к автомобилям, открывать все люки, затворы, листать руководство по эксплуатации и осматриваться машины, будто проводится функциональный тест для обеспечения правильной работы оборудования.

«Эта чушь происходит каждый раз, когда старший офицер посещает базу. Солдаты выполняют бессмысленные задания. Офицеры думают, что они поднимают боевой дух, но солдаты только теряют столь необходимое время», — сказал один из источников.

Адмирал Радакин после визита оценил встречу с военнослужащими британской армии в Эстонии.

«Их присутствие рядом с партнерами по НАТО демонстрирует непоколебимую приверженность Великобритании европейской безопасности», — написал он.

По словам представителя министерства обороны, начальник штаба был рад встретиться с военнослужащими и поблагодарить их за их работу в это Рождество.

Операция «Кабрит» (Operation Cabrit) — название оперативного развертывания Великобритании в Эстонии, где британские войска возглавляют многонациональную боевую группу в рамках расширенного присутствия. Около 900 британских военнослужащих постоянно меняются с датскими, французскими и эстонскими войсками принимающей страны.

Американский аналитик Дэвид Пайн в статье для The National Interest.предположил, что исключение Эстонии, Латвии и Литвы из НАТО может стать одним из возможных вариантов сценариев развития событий вокруг переговоров по стратегической безопасности России и США. По его словам, Соединенные Штаты могут пожертвовать прибалтийскими странами ради стратегического соглашения с Москвой.