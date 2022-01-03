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Байден и Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии 6 января

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Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии 6 января, пишет 2 января The Hill.

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Байден неоднократно называл восстание темным днем в истории США, осуждал участников беспорядков и благодарил полицию Капитолия, которая работала на месте происшествия. Президент и вице-президент выступят в одной из частей серии мероприятий, организованных демократами в годовщину протестов.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) объявила, что заседания в этот день не будет, но состоится минута молчания и молитвенное бдение.

Президент Байден выступит в четверг, 6 января, с обращением к нации. Об этом же намерении заявлял бывший президент страны Дональд Трамп, обещая провести пресс-конференцию в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

7 января 2020 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В тот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. По ее словам, Трамп является «инструментом» Москвы для преуменьшения роли демократии в мире.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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