Авиакомпания S7 объяснила нехватку места пассажиру

Нехватка места или овербукинг — редкий, но вероятный случай, который может возникнуть в ситуации, когда на рейс запланировано больше пассажиров, чем мест в самолете. Таким образом авиакомпания S7 в понедельник,3 января, объяснила нехватку места пассажирке Дарье Курыновой.

Проблема с количеством мест, как отметили в S7, может произойти по двум причинам — из-за технического сбоя в системе бронирования или замены типа самолета по второстепенным обстоятельствам.

В авиакомпании уточнили, что при возникновении подобного рода случаев эксперты проводят проверки в рамках которых устанавливают причины случившегося.

Дополнительно в S7 принесли извинения за оскорбительное отношение сотрудника организации к пассажирке, который отказался в дружелюбной форме объяснять девушке ситуацию.

Ранее Дарья Курынова не смогла вылететь из Москвы в Самару рейсом авиакомпании S7. Девушка рассказала, что ей выдали посадочный талон без места, а на стойке регистрации возникли проблемы с перевозкой багажа. В результате Дарья вылетела в 15:00 мск вместо запланированного 9:25 мск.