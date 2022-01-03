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Пассажиры маршрутки в Магадане отравились угарным газом

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В Магадане 10 пассажиров маршрутки отравились угарным газом. Инцидент произошел во время движения транспортного средства по маршруту Усть — Омчуг, о чем в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте магаданской прокуратуры.

Отмечается, что по итогу инцидента пострадавшим была отказа медицинская помощь. Они отказались от госпитализации.

В настоящий момент прокуратура Магадана расследует обстоятельства и причины инцидента.

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