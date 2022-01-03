В США указали на накопление зерновых культур КНР

В минсельхозе США заявили, что Китай скупил большую часть зерновых культур. В настоящий момент запасы продовольствия на складах КНР достигли исторического максимума, сообщает Nikkei Asia.

Отмечается, что Пекин к 2022 году сосредоточит у себя 69% кукурузы, 60% риса, 51% пшеницы, 30% соевых бобов и запасы будут только увеличиваться. Власти страны утверждают, что запасы пшеницы могут удовлетворить спрос в течение полутора лет.

Эксперты полагают, за последние 10 лет запасы продовольствия увеличились на 20%. Они также отмечают, что дальнейшие закупки Китаем зерна могут привести к сокращению мирового предложения.

За последние пять лет импорт сои, кукурузы и пшеницы в КНР вырос в 2–12 раз благодаря активным закупкам в США, Бразилии и других странах-поставщиках. Импорт говядины, свинины, молочных продуктов и фруктов увеличился в 2-5 раз.

В статье подчеркивается, что цены на продовольствие во всем мире растут. Индекс цен на продукты питания, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в ноябре был примерно на 30% выше, чем годом ранее.

«Накопление Китая — одна из причин роста цен», — заявил президент токийского Natural Resource Research Institute Акио Шибата.

По мнению специалистов, Пекин таким образом страхуется на случай торговой войны, неурожая, продолжения пандемии коронавируса или энергетического кризиса.

16 декабря министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что регион в 2021 году стал лидером в РФ по производству молочной, мясной, хлебной и прочей пищевой продукции.

В 2021 году, по предварительным данным, в Подмосковье произведено порядка 720 тыс. т молока. Кроме того, регион лидирует по производству йогурта — каждый второй йогурт, произведенный в России, производится в Московской области. Также Подмосковье стало лидером по производству сыра, обогнав Алтайский край.