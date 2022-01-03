Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидают москвичей в понедельник, 3 января. Соответствующие данные размещены на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -9 до -7 градусов, ночью — до 15 градусов ниже нуля.

На территории Московской области столбики термометров покажут от -12 до -7 градусов в дневное время суток и до -16, местами до -21 градуса — в ночное.

Ожидается ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Накануне, 2 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился температурными прогнозами на январь, указав, что жителей столицы ожидает умеренно холодная погода с «традиционными крещенскими морозами» и небольшим профицитом осадков. В частности, ожидается увеличение выпадшего снега на 10-20%.