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В Петербурге COVID-сертификаты стали обязательными для посещения ресторанов и магазинов

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Власти Санкт-Петербурга со 2 января обязали посетителей ресторанов, кафе и торговых центров предъявлять сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Это следует из соответствующих поправок в постановление правительства города N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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«Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании и(или) вакцинации или справка о медотводе с отрицательным ПЦР (до двух дней) понадобится при посещении (...) заведений общепита, розничных магазинов», — говорится в документе.

Проверять наличие сертификата предприятия общепита должны на входе, при приеме заказа и при оплате на кассе. Магазины должны проводить проверку на входе и при оплате на кассе. Для торгово-развлекательных комплексов требование касается проверки на входе на территорию внутренних торговых объектов.

Иностранцы обязаны предоставлять документ, подтверждающий вакцинацию зарегистрированным в РФ препаратом, либо сертификат с QR-кодом о вакцинации (региональный), выданный в пункте вакцинации.

Для посещения театров при наличии медицинского отвода отрицательный ПЦР не нужен. Также сертификаты не нужны для визита в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала и заведения общепита на вокзалах и в аэропортах.

Днем ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что почти 3 млн жителей города сделали прививку от коронавируса с учетом первого компонента. По словам чиновника, в городе развернуто 190 пунктов вакцинации.

По данным пресс-службы городской администрации, общее количество завершивших цикл вакцинации от COVID-19 в Петербурге превышает 2,6 млн человек.

Согласно расчетам властей, Санкт-Петербург может в январе 2022 года достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации 80% населения (не учитывая детей и людей, у которых имеются противопоказания), если в день будет вакцинироваться порядка 40 тыс. человек.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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