Байден заявил Зеленскому о поддержке суверенитета и целостности Украины

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 2 января, в ходе телефонного разговора обсудили меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в письменном заявлении сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Во время беседы хозяин Белого дома выразил приверженность принципу «ничего о тебе без тебя» в отношении Киева, а также заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае обострения ситуации на границе Украины.

Байден также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата.

В заключении разговора руководители двух государств обсудили предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности и одобрили дипломатические усилия по линии НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Телефонный разговор американского и украинского лидеров состоялся 2 января.

31 декабря Зеленский отметил, что рассчитывает в ходе беседы с Байденом скоординировать общие шаги «во имя мира на Украине и безопасности в Европе».

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и Байдена, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).