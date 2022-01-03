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В МВД по Ленобласти начали проверку сообщений об угнанном пункте вакцинации

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Полиция начала проверку сообщений об обнаружении угнанного в Тихвине в Ленинградской области мобильного пункта вакцинации. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в региональном ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что транспортное средство, похищенное в ноябре, было обнаружено в лесном массиве вблизи НСТ «Лесное».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Правоохранители устанавливают список лиц, причастных к преступлению.

Автомобиль был угнан с территории тихвинской больницы. Злоумышленников не остановил тот факт, что машина была оборудована системой слежения и оклеена яркими надписями. Более того, установить её место положения ранее правоохранителям не удалось, так как, по предварительной информации, угонщики заранее отключили средство слежения.

Стоимость мобильного пункта вакцинации оценивалась в 4 млн рублей.

Первые сообщения об обнаружении автомобиля появились в Сети. Пользователи поделились фотографией заснеженного транспортного средства, номера которого были идентичны номерам угнанного авто.

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