Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом стало известно в воскресенье, 3 января.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут решительно реагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Байден подчеркнул приверженность США, их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вас» и подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата», — сообщил Белый дом.

В администрации американского президента добавили, что лидеры выразили поддержку возможности дипломатическими усилиями решить ряд вопросов, начиная со следующей недели в ходе двустороннего диалога по стратегической стабильности. С 10 января состоится серия переговоров представителей России и США о ситуации на Украине, а также переговоры о гарантиях безопасности Россия—НАТО и Россия — ОБСЕ.

31 декабря Зеленский отметил, что рассчитывает в ходе беседы с Байденом скоординировать общие шаги «во имя мира на Украине и безопасности в Европе».

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и Байдена, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).