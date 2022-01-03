Генконсульство РФ в Хургаде предупредило россиян о задержках рейсов

О перебоях работы аэропорта египетской Хургады и задержках рейсов в Россию, вызванных непогодой, предупредили российских туристов в воскресенье, 2 декабря, в Генеральном консульстве РФ в курортном городе.

«Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванных прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы», — говорится в сообщении консульства в Facebook.

В нем также отмечается, что актуальные сведения о времени отправления самолетов нужно получать у представителей туроператоров и авиакомпаний.

Ранее, 1 января, в Хургаде выпал град. Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города. Пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей.

В шести провинциях Египта из-за проливных дождей был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате непогоды погибли три человека.