Москвич получил ножевое ранение во время празднования Нового года

Москвич получил ножевое ранение, когда отмечал Новый год со своей знакомой у нее дома. Об этом стало известно в воскресенье, 2 января.

По нашим данным, несчастный случай произошел 1 января на Новорогожской улице. По словам пострадавшего, он получил ножевое ранение при падении со стула.

Мужчина отказался от написания заявления и госпитализации. Врачи оказали ему необходимую помощь на месте.

В тот же день ребенок получил ожоги кистей рук при запуске пиротехники в городе Выкса Нижегородской области. Произошла задержка вылета последнего заряда римской свечи. В этот момент мальчик подошел к пиротехнике, и оставшийся снаряд попал ему в руки.