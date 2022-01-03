Премьер-министр Судана Хамдок объявил об отставке

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил об уходе в отставку. Обращение к народу страны он разместил на официальной странице в Twitter 2 января.

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой страной в сторону гражданского, демократического государства», — сказал он в видеообращении.

В заявлении он подчеркнул, что для достижения нового соглашения о политическом переходе Судана к демократии необходимо провести круглый стол.

Абдалла Хамдок заявил об отставке менее чем через два месяца после того, как был восстановлен в должности в рамках политического соглашения с военными. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фатах аль-Бурхан и Хамдок подписали политическое соглашение 21 ноября.

25 октября Хамдока задержали военные. Генерал Фаттах аль-Бурхан обратился к нации, заявив, что он распускает суданские органы власти, при этом в стране вводится чрезвычайное положение.

После военного переворота в апреле 2019 года от власти был отстранен президент Омар аль-Башир, который был на посту главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира снизить цены, а также решить проблему с отключениями электричества.