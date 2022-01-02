Юрист рассказал об ответственности за смерть артиста в Большом театре

Заведующую коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерину Миронову, которую обвиняют в нарушении должностной инструкции, повлекшем за собой гибель актера Евгения Кулеша, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в воскресенье, 2 января, в интервью «Известиям» рассказал юрист Василий Воробьев.

«Это не обязательно реальное лишение свободы, но это точно уголовная ответственность. То есть нужно понимать, что если найдут все-таки признаки состава преступления в ее действиях, то ее привлекут к уголовной ответственности», — пояснил он.

Юрист отметил, что это может быть условное лишение свободы, которое могут заменить и судебным штрафом.

По его словам, Миронову могут оправдать, потому что в театре нет обязательного медицинского освидетельствования.

«То есть формально, прежде чем выпустить актера на сцену, должна быть проверка, что он в состоянии алкогольного опьянения. С другой стороны, у нас нет обязательного медицинского осмотра. Во-вторых, не предусмотрена обязательная проверка на алкоголь. Поэтому здесь мало вероятно, что ее именно привлекут. Но если привлекут, будет уголовка», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, заметил эксперт, к ответственности будет привлечено и руководство Большого театра, поскольку трагедия расценивается как несчастный случай на производстве.

«Здесь должна определенная комиссия назначена и этот несчастный случай быть расследован. Но по большому счету да, семья этого человека имеет право на компенсацию по причине смерти. К театру претензии абсолютно законны», — заключил специалист.

2 января адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин сообщил «Известиям», что комиссия по расследованию обстоятельств трагедии установила, что в действиях Кулеша усматривается грубая неосторожность, однако его вина составляет 10%.

В свою очередь в Большом театре пришли к выводу, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением артистом трудовой и производственной дисциплины.

Артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября на сцене во время смены декорации в опере «Садко». В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену.