Финансист назвал наиболее выгодные для отпуска периоды 2022 года
Отпуска в 2022 году выгоднее брать в те месяцы, в которые рабочий день стоит дороже, если оклад зависит от количества рабочих смен, рассказал 2 января независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев.
«В 2022 году, если посчитать количество рабочих дней в месяцах, то наиболее выгодно брать отпуск в сентябре, августе, декабре и марте», — сказал он в беседе с URA.RU.
Матвеев в качестве примера привел январь-месяц, когда большинство людей работают на 10 дней меньше, чем в остальные месяцы, но зарплату получают такую же.
«Получается, у вас один рабочий день стоит дороже. И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада», — добавил эксперт.
Если вопрос отпуска касается сдельной работы, то особой разницы, когда уходить в отпуск, нет. В этом случае сначала следует закончить задание, иначе есть опасность потерять контроль над проектами и проиграть в деньгах, заключил Матвеев.
В конце декабря эксперты назвали самый выгодный период зимних отпусков. Подскочившие под Новый год цены на путешествия начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже на 30–40% по сравнению с праздничными.