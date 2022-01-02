Местные жители рассказали о стрельбе из особняка в Москве

Полиция в воскресенье, 2 декабря, начала проверку сообщений о стрельбе на территории особняка в Трехгорном переулке в Москве. Местные жители пожаловались на звуки выстрелов, которые они слышали накануне.

«Вчера слышала, конечно, страшно, может, они вчера неизвестно по кому [стреляли], а завтра, может, они по нам стрелять будут?» — рассказала одна из женщин, живущих неподалеку от особняка.

По словам представителя охраны, в ситуации разбираются правоохранители.

«По этому поводу разбираются участковые, конечно. Закрытая территория, стрельба идет на закрытой частной территории, если она и шла», — пояснил он.

1 января Telegram-канал Infomoscow24 сообщил о стрельбе у особняка и опубликовал кадры с места.

По его информации, соседи неоднократно жаловались, что из дома ведется стрельба по голубям из пневматического оружия. Так, 23 сентября в правоохранительные органы было подано одно из заявлений. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного гражданина, который в период с лета 2020 года по сентябрь 2021 года периодически стрелял по птицам.

В данном особняке, по данным из открытых источников, зарегистрирован музей «Престиж», который принадлежит экс-владельцу «Арбат Престижа» Владимиру Некрасову. Также известно, что первоначальная площадь этого здания составляла 2,4 тыс. кв. м, но после реконструкции здания она достигла 3,3 тыс. кв. м. Площадь расширили за счет строительства двух дополнительных этажей со стеклянными стенами.

Здание в Трехгорном переулке является объектом культурного наследия. До революции оно принадлежало владельцу Трехгорной мануфактуры купцу Василию Прохорову. Особняк был построен в 1884 году и является редким в столице образцом готической архитектуры.

Ранее, 28 декабря, инцидент со стрельбой произошел в Петровской районной больнице Светлограда на Ставрополье. 36-летний мужчина, врач этой же больницы, в состоянии алкогольного опьянения пришел в медучреждение с оружием и несколько раз выстрелил в коридоре.

Пострадавших не было, стрелявшего задержали полицейские. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Причиной инцидента следователи назвали ревность.