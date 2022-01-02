В подмосковной Шатуре при пожаре погибли двое детей и взрослый

Пожар произошел в частном доме в поселке Туголесский бор подмосковной Шатуры. Погибли три человека, в том числе двое детей, сообщили в региональном управлении МЧС России 2 января.

«2 января в 17:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Шатура, поселок Туголесский бор, 1 линия, дом 6. В 21:11 — ликвидация последствий пожара», — уточнили в ведомстве.

Еще два человека — ребенок и взрослый — пострадали. Прокуратура проводит проверку обстоятельств возгорания. Его причины устанавливаются.

В Иркутской области 1 января при пожаре в частном доме погибли пять человек, в том числе ребенок. Пожар произошел в селе Хомутово. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.