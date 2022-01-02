Азербайджанский военный застрелил троих сослуживцев
Азербайджанский военнослужащий на пограничной заставе открыл огонь по сослуживцам, в результате чего три человека погибли. Об этом 2 января сообщает Госпогранслужба республики.
«Второго января 2022 года около 18:00 часов на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы: старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу», — указано в сообщении на сайте Госпогранслужбы.
После содеянного военный бросил оружие и скрылся с места преступления. В настоящее время поиски мужчины продолжаются.
В ноябре прошлого года в Воронеже солдат-срочник совершил нападение на сослуживцев, в результате чего погибли три человека. По данным следствия, военный топором убил офицера и расстрелял сослуживцев с целью завладеть табельным оружием. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц и хищении оружия.
В том же месяце суд арестовал подозреваемого по делу Антона Макарова. Военнослужащий заключен под стражу до 8 января 2021 года. Защита подозреваемого просила суд избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.