Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе
В январе жителей Москвы ждет умеренно холодная погода. Об этом 2 января рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным, с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков», — написал синоптик в Instagram.
По прогнозу специалиста, максимальное превышение среднемесячной температуры составит один градус, а снега выпадет на 10–20% больше, чем обычно, пишет «Газета.Ru».
Как отметил Тишковец, высота снежного покрова достигнет 35–40 см, что больше нормы и соответствует февральским показателям.
30 декабря врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, каких правил стоит придерживаться, чтобы не замерзнуть на улице зимой. Он отметил, что перед выходом на улицу зимой следует пить больше воды, а в пищу употреблять продукты, обогащенные жирами.