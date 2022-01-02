На Украине назвали время разговора Байдена и Зеленского
Телефонные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в воскресенье, 2 января, после 23:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву (23:00 мск. — Ред.)», — написал он на своей странице в Facebook.
31 декабря Байден выразил намерение 2 января побеседовать с украинским коллегой. В тот же день Зеленский подтвердил договоренность провести переговоры. Он отметил, что рассчитывает в ходе беседы скоординировать общие шаги «во имя мира на Украине и безопасности в Европе».
Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).