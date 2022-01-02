Тренер раскрыл подробности снятия с рейса молодежной сборной России по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов 2 января рассказал подробности того, как команду сняли с рейса в Канаде.

«Стюардессы изначально были очень внимательны к ограничениям. В Канаде с масками всё строго. Поэтому приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания. Потом был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которым пообщался руководитель нашей делегации. Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, сотрудники компании всё проверили и не выявили никаких нарушений со стороны команды.

«Спасибо, что сориентировались и нашли места на следующий рейс. Там ничего не менялось, тоже жестко проверяли маски. Мы добрались до Торонто, а оттуда уже во Франкфурт. Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, но было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось», — дополнил Зубов.

Ранее в этот день нападающий ЦСКА и российской молодежной сборной по хоккею Владимир Грудинин выразил мнение, что ситуация вокруг снятия игроков команды с самолета в Канаде сильно раздута.

По его словам, в Канаде очень серьезно относятся к правилам ношения медицинских масок. Спортсмен рассказал, что даже если маску приспускали немного, сразу подходили стюарды и жестко просили надеть ее обратно.

Накануне игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. На рейсе находились также спортсмены из Финляндии и Швеции. Представители канадской авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой собеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

При этом сам тренер в комментарии «Спорт-Экспрессу» указал, что основная претензия заключалась в неправильно надетых некоторыми игроками масках. Он уточнил, что не курит уже три года.

Международная федерация хоккея (МФХ) в настоящий момент собирает дополнительную информацию об инциденте с молодежной сборной России и намерена дать оценку действиям спортсменов. Там отметили, что передадут сведения в Совет по этике МФХ.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.