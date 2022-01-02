Зеленский перечислил ключевые направления госполитики на 2022 год

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил направления государственной политики на 2022 год, ключевыми из которых стали вакцинация от COVID-19, судебная реформа и борьба с олигархами. Об этом он написал в опубликованной 2 января статье для журнала «Новое время».

Первым из направлений политики украинский лидер назвал вакцинацию. Он подчеркнул, что только вакцинация станет «предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине». Также президент Украины пообещал, что страна будет обеспечена вакцинами и наиболее эффективными препаратами для лечения коронавируса.

Зеленский отметил, что украинцы устали от пандемии, а также от экономических проблем и «искусственных и грязных политических противостояний». Украинские власти постараются уберечь граждан от такого ощущения, заверил президент.

Не менее важным направлением работы правительства Зеленский считает судебную реформу.

«Эта реформа как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд», — указал он.

Кроме того, глава государства пообещал в новом году продолжить борьбу с олигархами.

«В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия — для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство — их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон», — уточнил Зеленский.

В числе прочих направлений политики он определил укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов. Будет продолжена антибюрократическая реформа, а также пройдет запуск второго уровня пенсионной системы и «подлинного фондового рынка».

Президент Украины в новогоднем обращении к согражданам назвал главной болью и целью в наступающем году окончание войны на востоке страны. Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку.

При этом граждане страны в Сети выразили негодование по поводу праздничного обращения главы государства. Как рассказали журналисты, изучившие комментарии пользователей, многие украинцы указали на несоответствие слов Зеленского о достижениях страны действительности.