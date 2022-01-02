Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Рязанской области
Мир
В МИД России заявили о готовности работать с США по Украине в любом формате
Мир
В Амстердаме между полицией и митингующими произошли столкновения
Спорт
Главный тренер сборной России заявил о желании поехать на следующий МЧМ по хоккею
Общество
QR-коды для посещения кафе и магазинов ввели в Санкт-Петербурге
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Захарова обвинила Британию в финансировании раскачки ситуации в России
Мир
Зеленский перечислил ключевые направления госполитики на 2022 год
Спорт
Лионель Месси заболел COVID-19
Мир
В ЛНР уличили Киев в стягивании войск к захваченной школе в Валуйском

Зеленский перечислил ключевые направления госполитики на 2022 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил направления государственной политики на 2022 год, ключевыми из которых стали вакцинация от COVID-19, судебная реформа и борьба с олигархами. Об этом он написал в опубликованной 2 января статье для журнала «Новое время».

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Первым из направлений политики украинский лидер назвал вакцинацию. Он подчеркнул, что только вакцинация станет «предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине». Также президент Украины пообещал, что страна будет обеспечена вакцинами и наиболее эффективными препаратами для лечения коронавируса.

Зеленский отметил, что украинцы устали от пандемии, а также от экономических проблем и «искусственных и грязных политических противостояний». Украинские власти постараются уберечь граждан от такого ощущения, заверил президент.

Не менее важным направлением работы правительства Зеленский считает судебную реформу.

«Эта реформа как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд», — указал он.

Кроме того, глава государства пообещал в новом году продолжить борьбу с олигархами.

«В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия — для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство — их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон», — уточнил Зеленский.

В числе прочих направлений политики он определил укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов. Будет продолжена антибюрократическая реформа, а также пройдет запуск второго уровня пенсионной системы и «подлинного фондового рынка».

Президент Украины в новогоднем обращении к согражданам назвал главной болью и целью в наступающем году окончание войны на востоке страны. Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку.

При этом граждане страны в Сети выразили негодование по поводу праздничного обращения главы государства. Как рассказали журналисты, изучившие комментарии пользователей, многие украинцы указали на несоответствие слов Зеленского о достижениях страны действительности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021