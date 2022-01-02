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В Свердловской области устранили оставившую без отопления 135 домов аварию

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В городе Верхняя Салда Свердловской области специалисты устранили аварию на теплосети, в результате которой отопление было отключено в 135 жилых домах. Об этом сообщили 2 января в пресс-службе городской администрации.

«Работы по устранению утечки на магистральной теплосети завершены. Коммунальщики закрывают канал плитами перекрытия и начинают заполнять теплосеть», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Авария на теплосети произошла ранее в этот день. В результате под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17,6 тыс. человек), 11 социально значимых объектов.

К ремонтным работам привлекли восемь человек и пять единиц техники.

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