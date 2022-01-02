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В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления

Прокуратура Норвегии: террорист Брейвик может совершить новое преступление
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Осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утойя в 2011 году погибли 77 человек, Андерс Брейвик всё еще может совершить новое преступление. Об этом сообщила 2 января норвежская газета Dagsavisen со ссылкой на прокуратуру.

Государственный прокурор Хульда Карлсдоттир пояснила, что, согласно оценкам прокуратуры, основывающихся на полученных от исправительных служб материалах, опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление, всё же есть.

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«В конце своего срока подсудимый, по всей вероятности, всё еще будет иметь волю и способность совершить много очень жестоких убийств», — говорится в обвинительном приговоре против Брейвика.

В июле 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство из 77 его жертв были подростками — самым молодым из них было всего по 14 лет. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.

Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы с условием возможности неоднократного продления срока лишения свободы. Впоследствии Брейвик неоднократно говорил, что организовал нападения ради предотвращения упадка норвежской культуры в рамках права на самооборону и борьбы против мультикультурализма.

В 2016 году в тюрьме Шиена прошло судебное разбирательство по жалобе Брейвика на государство. Он жаловался на негуманные условия содержания в тюрьме и невозможность общаться с людьми. Осенью 2020-го он подал прошение о досрочном освобождении, в 2021 году истекал минимальный срок его заключения по полученному приговору.

10 ноября 2021 года стало известно, что вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика рассмотрят в стенах тюрьмы, а не в здании суда, как хотел сам преступник. Заседание суда начнется 18 января, на процесс отведено четыре дня.

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