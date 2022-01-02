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Читатели Le Figaro отметили вклад Путина в защиту национальных интересов России

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Читатели французской газеты Le Figaro считают, что президент России Владимир Путин неуклонно защищает национальные интересы своей страны.

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Так, один из комментаторов указал на то, что президент России «непоколебимо отстаивает интересы» страны, а также «разумно и сдержанно» ведет себя в беседах с главами зарубежных государств.

Кроме того, пользователь под ником Latude высказал мнение, что Путин является выдающимся политиком, который смог сделать Россию «ключевым игроком на мировой арене».

Глава российского государства в своем ежегодном новогоднем обращении 31 декабря пожелал россиянам крепкого здоровья и чтобы любовь вдохновляла жителей страны на достижения. В этом году новогодняя речь Путина стала самой продолжительной, она продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составила около 700 слов.

14 декабря были опубликованы результаты опроса исследовательской группы YouG, которые показали, что Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись на три позиции и заняв девятую строчку.

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