Читатели Le Figaro отметили вклад Путина в защиту национальных интересов России
Читатели французской газеты Le Figaro считают, что президент России Владимир Путин неуклонно защищает национальные интересы своей страны.
Так, один из комментаторов указал на то, что президент России «непоколебимо отстаивает интересы» страны, а также «разумно и сдержанно» ведет себя в беседах с главами зарубежных государств.
Кроме того, пользователь под ником Latude высказал мнение, что Путин является выдающимся политиком, который смог сделать Россию «ключевым игроком на мировой арене».
Глава российского государства в своем ежегодном новогоднем обращении 31 декабря пожелал россиянам крепкого здоровья и чтобы любовь вдохновляла жителей страны на достижения. В этом году новогодняя речь Путина стала самой продолжительной, она продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составила около 700 слов.
14 декабря были опубликованы результаты опроса исследовательской группы YouG, которые показали, что Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись на три позиции и заняв девятую строчку.