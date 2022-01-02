Работавший над делом о пожаре в «Зимней вишне» следователь покинул СК

Следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета генерал-майор юстиции Рустам Габдулин заявил о своем увольнении из СК России.

«Указ подписан. Взвешенное и обдуманное решение. Снимаю форму, надеваю костюм», — написал он в своем Instagram. Публикация дополнена изображением указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Причины увольнения Габдулин не уточнил.

Об отставке генерала также сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Telegram-канале «ВЛагерь».

«Ушла эпоха», — подчеркнул он.

Габдулин расследовал многие известные уголовные дела, например о массовых беспорядках во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади, о катастрофе теплохода «Булгария» и о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Одним из последних громких дел Габдулина стало нападение в Пермском университете в сентябре 2021 года, в ходе которого были убиты шесть человек.

В 2019 году генерал был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством». Из соответствующего указа следует, что Габдулин награжден за «заслуги в укреплении законности», а также «защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, после чего перешел в областную прокуратуру. Позднее он переехал в Москву и получил звание генерал-майора.