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Американцы раскритиковали поздравление Байдена с Новым годом

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Президент США Джо Байден 1 января опубликовал в Twitter cнимок, на котором он с супругой Джилл наблюдают за фейерверками. Таким образом американский лидер поздравил соотечественников с Новым годом, однако пользователи Сети раскритиковали главу государства за ошибки в прошедшем году.

В частности, комментаторы напомнили о кредитах, предоставленных студентам на обучение. Пользователь под ником GShortellJr написала, что как минимум половина выпускников теперь не могут работать по специальности.

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«У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?» — поддержал ее JesusDeSade.

Кроме того, пользователи обратили внимание на рост цен в США на продукты. По словам Dave Dubusky, стоимость продуктов питания выросла на 6%, на энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%. Он иронично призвал Байдена «продолжать в том же духе».

«Вы, пожалуйста, скажите мне, когда что-то начнется меняться, так как с моего места все до сих пор выглядит ужасно», — подчеркнул VintageImageryX.

Вместе с тем некоторые пользователи Сети с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии Байдена кадром ядерного взрыва.

Ранее, в июне 2021 года, стало известно, что в США потребительские цены в мае выросли на 5% в годовом выражении, став рекордными с августа 2008 года. В месячном исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а базовый — на 0,7%. При этом цены на продукты питания поднялись на 2,2% за последние 12 месяцев.

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