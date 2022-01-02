Американцы раскритиковали поздравление Байдена с Новым годом

Президент США Джо Байден 1 января опубликовал в Twitter cнимок, на котором он с супругой Джилл наблюдают за фейерверками. Таким образом американский лидер поздравил соотечественников с Новым годом, однако пользователи Сети раскритиковали главу государства за ошибки в прошедшем году.

В частности, комментаторы напомнили о кредитах, предоставленных студентам на обучение. Пользователь под ником GShortellJr написала, что как минимум половина выпускников теперь не могут работать по специальности.

«У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?» — поддержал ее JesusDeSade.

Кроме того, пользователи обратили внимание на рост цен в США на продукты. По словам Dave Dubusky, стоимость продуктов питания выросла на 6%, на энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%. Он иронично призвал Байдена «продолжать в том же духе».

«Вы, пожалуйста, скажите мне, когда что-то начнется меняться, так как с моего места все до сих пор выглядит ужасно», — подчеркнул VintageImageryX.

Вместе с тем некоторые пользователи Сети с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии Байдена кадром ядерного взрыва.

Ранее, в июне 2021 года, стало известно, что в США потребительские цены в мае выросли на 5% в годовом выражении, став рекордными с августа 2008 года. В месячном исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а базовый — на 0,7%. При этом цены на продукты питания поднялись на 2,2% за последние 12 месяцев.