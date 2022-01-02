Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Рязанской области
Мир
В МИД России заявили о готовности работать с США по Украине в любом формате
Общество
В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19
Мир
Эксперт призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о членстве в НАТО
Общество
QR-коды для посещения кафе и магазинов ввели в Санкт-Петербурге
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Захарова обвинила Британию в финансировании раскачки ситуации в России
Общество
В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного
Спорт
Лионель Месси заболел COVID-19
Мир
В ЛНР уличили Киев в стягивании войск к захваченной школе в Валуйском

Захарова обвинила Британию в финансировании раскачки ситуации в России

Захарова: Лондон финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания финансирует организации и программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Об этом сообщила 2 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала публикацию проекта Underside. В материале содержатся обнародованные документы британского МИДа, где речь идет о финансовом поощрении ведомством, в частности, НКО, поддерживающих нелегально попадающих в Россию мигрантов и деятельность ЛГБТ-сообщества.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также указала на «целый кластер проектов с ценником в 880 млн рублей», деятельность которых была направлена на создание «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России.

Захарова отметила, что эта информация «вызывает ужас». Кроме того, по ее мнению, эти сведения прямо указывают на вмешательство Великобритании во внутренние дела России, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 29 декабря, стало известно, что первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил запрос на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в котором попросил провести проверку информации о финансировании МИД Великобритании российских НКО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021