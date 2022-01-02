Захарова обвинила Британию в финансировании раскачки ситуации в России
Великобритания финансирует организации и программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Об этом сообщила 2 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала публикацию проекта Underside. В материале содержатся обнародованные документы британского МИДа, где речь идет о финансовом поощрении ведомством, в частности, НКО, поддерживающих нелегально попадающих в Россию мигрантов и деятельность ЛГБТ-сообщества.
«Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Захарова в Telegram.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также указала на «целый кластер проектов с ценником в 880 млн рублей», деятельность которых была направлена на создание «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России.
Захарова отметила, что эта информация «вызывает ужас». Кроме того, по ее мнению, эти сведения прямо указывают на вмешательство Великобритании во внутренние дела России, пишет «Газета.Ru».
Ранее, 29 декабря, стало известно, что первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил запрос на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в котором попросил провести проверку информации о финансировании МИД Великобритании российских НКО.