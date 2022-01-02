В России будут аннулировать бумажные паспорта при получении электронных
В России при получении электронного паспорта бумажный аннулируют. Цифровой документ будут выдавать на добровольной основе, сообщает телеканал «Известия». Паспорт будет представлять собой карту с чипом. Получить электронную версию документа можно с 14 лет. Внешне сходство будет с водительским удостоверением.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.