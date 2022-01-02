Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью рассказал о самочувствии

Один из пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Рязанской области Андрей Курсков рассказал о произошедшем. Он уточнил, что ударился о впереди стоявшее сиденье.

По словам мужчины, у него легкое сотрясение мозга, ссадины на лице и ногах, присутствует чувство тошноты.

«Ну в принципе это у всех так. Мы сейчас в селе рядом с местом происшествия. Здесь школа, в актовом зале сидим. Производят допрос, нас накормили, зеленкой обмазали. А кто тяжелый был, еще утром увезли с места происшествия. Ну первый-второй ряд смяло всмятку там», — рассказал пострадавший «Известиям».

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

После аварии образовалась большая пробка. Корреспондент «Известий» уточнил, что затор растянулся на 6 км.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также есть версия, что водитель мог уснуть за рулем.

При этом в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП , не был покрыт льдом, дорогу обработали составом против гололеда за полчаса до аварии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В распоряжение «Известий» поступил список погибших в ДТП.