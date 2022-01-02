Кинолог призвала не будить прикосновениями беспокойно спящих псов

Собакам могут сниться кошмары, именно поэтому они способны вести себя странно во время сна, однако беспокоить питомца в этот момент нельзя. Об этом 2 января рассказала кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.

Она объяснила, что собаки обладают элементарной рассудочной деятельностью. Кроме того, эти животные достаточно эмоциональны, однако реакция на сон будет зависеть от происходящего в жизни питомца.

«Если ваша собака во сне виляет хвостом, радуется, то здесь можно расслабиться — значит, у нее всё хорошо в жизни. А вот если ваша собака скулит, рычит, с кем-то борется, от кого-то убегает во сне — это повод, конечно, задуматься, что не так у нее в жизни, какие неприятные события происходили, от чего она испытывает дискомфорт», — отметила Стернина в беседе Пятым каналом.

В таких случаях кинолог порекомендовала пересмотреть отношения с собакой, обратив внимание на возможный источник стресса для животного. Зоопсихолог также добавила, что ни в коем случае не стоит спасать своего любимца от кошмара руками. Это объясняется тем, что питомец может укусить хозяина.

«Если вам жалко, если вы хотите как-то прервать это неприятное сновидение, попробуйте достучаться до своей собачки голосом, а дальше уже думать, что не так, почему ей снятся плохие сны», — заключила Стернина.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что учащение страшных снов у питомцев может привести не только к ухудшению настроения пса, но и к серьезным заболеваниям.

Ранее, 22 ноября, кинолог Владимир Голубев рассказал об опасностях для собак в домашних условиях. По его словам, к их числу относятся: комнатные растения, бытовая химия, лекарства и фрукты. Еще одну опасность таят для собак сладости, которые провоцируют панкреатит, пояснил кинолог.