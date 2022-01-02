В МИД России заявили о готовности работать с США по Украине в любом формате

Москва готова работать с Вашингтоном по Украине в любом формате при понимании безальтернативности Минских соглашений. Об этом заявил 2 января замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Говоря о возможности возобновления двусторонних консультаций России и США по Украине, дипломат указал, что «этот вопрос следует адресовать прежде всего американским партнерам».

«Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности Минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу», — цитирует его ТАСС.

Руденко подчеркнул, что Россия готова к работе с США при понимании, что участие Вашингтона будет иметь «позитивную добавленную стоимость».

Он напомнил, что Москва не получила ответа от Соединенных Штатов на свое предложение провести в рамках нормандского формата встречу с участием представителей Донецка и Луганска.

31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что гражданская война на Украине далека от завершения, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе. Москва с сожалением видит, что «милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов», отметил он.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей юго-востока страны, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.