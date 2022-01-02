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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между странами. Об этом сообщили 2 января в Кремле.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — отмечается в заявлении.

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В ходе переговоров, в частности, были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования

Ранее, 22 декабря, Россия, Иран и Турция подтвердили решимость оказывать поддержку работе сирийского конституционного комитета. В совместном заявлении стран говорилось о том, что использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии нарушает международные правила.

6 декабря военные России и Турции провели очередное успешное совместное патрулирование в провинции Хасеке в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии, согласно заключенной в 2019 году договоренности Путина и Эрдогана в Сочи.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что российская колонна, в составе которой были бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и БТР, выехала к точке встречи с турецкими военными в нескольких десятках километрах от базы для патрулирования северо-восточных районов Заевфратья. Патруль по всему маршруту сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Итого колонна преодолела 50 км за 1,5 часа.

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