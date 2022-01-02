Пушков рассказал о последствиях для Латвии и Литвы от евроинтеграции

Удивительные последствия, в частности, для Литвы и Латвии имеет расставание с Россией. Об этом сообщил 2 января российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сведения о совете литовского поставщика энергии Elektrum Lietuva кипятить меньше воды.

Согласно данным, опубликованным в Telegram Sputnik Ближнее Зарубежье, поставщик также рекомендовал гражданам понижать температуру в комнате до +16 градусов и слушать музыку тише. Также среди рекомендаций — понизить яркость телевизора и использовать холодильник, посудомоечную машину только при их полной загрузке.

«И стоило ради этого «евроинтегрироваться»? А главное — напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всем экономить, понижать температуру и мерзнуть?» — задался вопросами сенатор в Telegram.

Пушков также добавил, что для Литвы и Латвии удивительные последствия имеет расставание с Россией — от распродажи железных дорог до депопуляции.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что впервые с октября 2021 года отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы оказался ниже закачки в них. Отбор газа из ПХГ составил лишь 223,3 млн куб. м, в то время как закачка превысила 278,5 млн куб. м.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода «Северный поток – 2» к началу эксплуатации. В ответ Путин заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе.