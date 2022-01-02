Аэропорт Перми восстановил приостановленную из-за снегопада работу

Пермский аэропорт Большое Савино восстановил работу, приостановленную из-за снегопада. Об этом 2 января сообщила пресс-служба воздуной гавани.

«Международный аэропорт Пермь возобновил работу в штатном режиме с 16:00 (14:00 мск) местного времени», — отметил представитель авиаузла.

В настоящее время прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло.

Работа аэропорта прерывалась в 12:15 (14:25 мск) по местному времени. Службы авиаузла из-за сильного снегопада перешли в усиленный режим работы.

В ближайшее время прогнозируется ухудшение погоды. В регионе пойдет сильный снег с мощными порывами ветра.

31 декабря сообщалось о задержании более чем 40 рейсов в петербугском Пулково. В пресс-службе объяснили задержки возросшей на аэропорт нагрузкой.

В аэропортах Москвы также было отменено и задержано более 200 рейсов.