Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Рязанской области
Мир
В МИД России заявили о готовности работать с США по Украине в любом формате
Общество
В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19
Общество
В Москве пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными
Общество
QR-коды для посещения кафе и магазинов ввели в Санкт-Петербурге
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Наука
Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января
Общество
В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного
Спорт
Лионель Месси заболел COVID-19
Общество
Аэропорт Перми восстановил приостановленную из-за снегопада работу

Журнал Nature опубликовал рейтинг 10 самых важных людей науки 2021 года

0
Выделить главное
вкл
выкл

Журнал Nature изучил ключевые исследовательские события 2021 года. На основании анализа составлен рейтинг ученых, определивших ход развития науки, передает телеканал «Известия». Весомый вклад внесла Винни Бьянима из Британии. Почетный доктор Манчестерского университета активно призывает к вакцинации. Особенно врач просит обеспечить прививками развивающиеся страны. В ряде бедных государств первая доза препарата у 6% жителей. В списке отличившихся — Чжан Жунцяо из Пекина. Инженер возглавил первый успешный китайский полет на Марс. Космический корабль посадил на поверхность планеты марсоход. Чжан Жунцяо стал в Китае национальным героем. Тулио де Оливейра из ЮАР называют вестником плохих вестей. Именно биоинформатик помог определить опасный «Омикрон». Ранее ученый входил в группу исследователей мутации «Бета». Оливейра теперь называют охотником за штаммами. В научном рейтинге есть защитница коренных народов и климатолог.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021