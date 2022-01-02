Журнал Nature опубликовал рейтинг 10 самых важных людей науки 2021 года

Журнал Nature изучил ключевые исследовательские события 2021 года. На основании анализа составлен рейтинг ученых, определивших ход развития науки, передает телеканал «Известия». Весомый вклад внесла Винни Бьянима из Британии. Почетный доктор Манчестерского университета активно призывает к вакцинации. Особенно врач просит обеспечить прививками развивающиеся страны. В ряде бедных государств первая доза препарата у 6% жителей. В списке отличившихся — Чжан Жунцяо из Пекина. Инженер возглавил первый успешный китайский полет на Марс. Космический корабль посадил на поверхность планеты марсоход. Чжан Жунцяо стал в Китае национальным героем. Тулио де Оливейра из ЮАР называют вестником плохих вестей. Именно биоинформатик помог определить опасный «Омикрон». Ранее ученый входил в группу исследователей мутации «Бета». Оливейра теперь называют охотником за штаммами. В научном рейтинге есть защитница коренных народов и климатолог.

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