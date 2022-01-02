В Верховной раде прокомментировали шествие памяти Бандеры в Киеве

Идеология пособника нацистов Степана Бандеры опасна прежде всего для самих украинцев. Об этом заявил 2 января депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Шествие прошло ранее в субботу. Всего в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек. Данное мероприятие стало ежегодным, оно проводится в украинской столице в первый день нового года.

«Он (Бандера — «Известия») угрожает украинцам. Вся его идеология — пещерный даже для первой половины XX века метод борьбы с врагами — бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, то необходимо их придумать», — написал депутат в Telegram.

По его словам, прославление Бандеры в современном украинском обществе загоняет это общество в тупик.

«Смерть врагам» (лозунг украинских националистов. — «Известия») вместо счастья своим — это тупик. Тупик, в который украинцев гонят, спекулируя на самых болезненных для некоторых из них вопросах, искусственно сводя свободу, независимость и историю к самому убогому примитивизму», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Бужанский обратил внимание на то, что в настоящее время украинцы стоят перед выбором — «жить как современные люди» или «попробовать переиграть давным-давно безнадежно проигранное сражение, проиграв его еще раз, положить свои жизни, жизни своих детей и внуков на пустой алтарь — ничего ради ничего».

Накануне политолог Юрий Светов заявил, что президент России Владимир Путин совершенно верно сказал о том, что из Украины лепят анти-Россию, а для этого нужны и антигерои. Политолог заверил, что нужны герои, которые были против России, а уже там нацисты они или фашисты — это меньше всего значимо.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Он добавил, что текущая политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях.

Во время Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которая сотрудничала с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на территориях, оккупированных Третьим рейхом.