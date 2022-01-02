Десятки человек в Москве стали жертвами «карманников» в новогоднюю ночь
Правоохранители в Москве зафиксировали несколько десятков обращений граждан, заявивших о пропаже мобильных телефонов в новогоднюю ночь. Об этом 2 января сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.
«Все истории практически идентичные: пострадавшие были в районе Красной, Театральной площадей, на Никольской или прилегающих улицах, носили телефоны во внешних карманах верхней одежды, и в какой-то момент они пропадали», — рассказали правоохранители.
Предполагается, что в центре города действуют несколько карманников. Злоумышленники специально выбирают праздничные дни, так как в центре в это время большое число отдыхающих.
Днем ранее сообщалось, что неосторожное обращение с пиротехникой в новогоднюю ночь привело к травмам и госпитализации по меньшей мере 10 человек в Москве.
Так, нескольких человек пришлось госпитализировать в городские больницы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.